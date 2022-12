Vorher-Nachher-Vergleich zeigt: So wird der Ulmer Hauptbahnhof umgebaut

Mehr Platz, mehr Licht und neue Perspektiven: Ab 2024 soll sich das Innere des Ulmer Hauptbahnhofs deutlich verändern – zugunsten der Fahrgäste. Ein Überblick.

Die Großbaustelle vor dem Ulmer Hauptbahnhof ist geschafft, die noch viel größere auf der Strecke nach Stuttgart ebenfalls. Als Nächstes ist das Bahnhofsgebäude selbst an der Reihe. Die Hoffnungen der Stadt auf einen Neubau haben sich zwar längst zerschlagen, doch auch durch den Umbau wird sich das Aussehen gewaltig verändern.