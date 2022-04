Mit Kunst für mehr Nachhaltigkeit: "Unser Ding" geht online

Plus "Kultur für Nachhaltigkeit" war das Motto des Projekts "Unser Ding" eines Ulmer Vereins. Die Beiträge der mehr als 150 Beteiligten gibt es jetzt auch online.

Mehr als 150 Jugendliche, Studierende und Künstlerinnen und Künstler haben bei dem Projekt "Unser Ding" mitgemacht. Ihr Anliegen: die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf kurzweilige Art und Weise dem Publikum zu präsentieren. Wer die Live-Performance am vergangenen Wochenende verpasst hat, kann das nun online nachholen. "Unser Ding" ist jetzt auch im Internet zu finden.