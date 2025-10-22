Mit Liebe gegen Konflikte: Tanztheater „Café d’Amour“ feiert bald Premiere

Die Konflikte in der Gesellschaft in Deutschland und weltweit nehmen zu. Deshalb begegnet der in Ulm lebende italienische Choreograf Carmine Romano dieser negativen Entwicklung mit Liebe: „Café d‘Amour“ heißt das neue Tanztheaterstück von Romanos Laboratorio Danza, das er gemeinsam mit Choreografin Sophia Ebenbichler entwickelt hat, und das am 30. Oktober im Alten Theater an der Wagnerstraße Premiere haben wird.

Aktuell proben die vier Tänzerinnen, die Carmine Romano eigens für diese Produktion auswählte – Viktoria Lesch, Neve Arbel, Lina Verveckken und Alice Pieri – in der Familienbildungsstätte. Das Bühnenbild fehlt noch, auch die Kostüme. Erahnen aber lässt sich schon, was das Tanztheater erzählt, und das hat viel mit Carmine Romanos eigener Biografie zu tun: Er selbst wuchs in Sizilien bei seiner Großmutter auf und vermisste seine Eltern sehr, die in Deutschland arbeiteten. Das Kind war voller Fragen und Vorwürfe, die ihn lange auch im Erwachsenenalter begleiteten – bis er Erich Fromms „Die Kunst des Liebens“ in italienischer Sprache las und ganz viel begriff, wie er erzählt. „Das öffnete eine Tür für mich“, sagt er. Schuldzuweisungen wurden überflüssig. „Liebe ist wie eine Pflanze. Man muss sie jeden Tag pflegen, dann gedeiht sie“, sagt er. „Und üben und leben muss man die Liebe.“

Liebe als Lebenshaltung

Poetisch und tiefgründig geht das Tanztheaterstück das Thema an: Die Bühne wird zu einem Café mit charmanten Stühlchen. Die vier Besucherinnen verkörpern jede für sich ein Gesicht der Liebe nach Fromms Definition, es geht aus Konflikten und Missverständnissen heraus in eine Transformation zum Positiven. Der Tanz bewegt sich zwischen Sehnsucht und Fürsorge, zwischen Besitzenwollen und Nachdenken. Die Botschaft dabei: Liebe ist kein spontan auftretendes Gefühl, sondern sie ist Energie, die vom einzelnen Menschen ausgeht, und die das Leben erhält. In verschiedenen Momenten gerät ein Bilderrahmen ins Zentrum des Geschehens – spiegelnd oder abgrenzend, je nach Situation. Das Tanztheater möchte nicht nur unterhalten, sagt Carmine Romano: Es möchte einen inneren Raum öffnen und einladen, Liebe als Lebenshaltung zu betrachten, und es fragt nach gesellschaftlichen Mustern und persönlichen Ängsten und Grenzen, die an der Liebe hindern.

Das Stück, das sich besonders auch an ein junges Publikum richtet, wird nach der Premiere am 30. Oktober um 20 Uhr noch einmal am 31. Oktober gespielt, ebenfalls um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.ulmtickets.de.