Ulm

12:46 Uhr

Mit Messer ins Lokal: Polizei fasst bewaffneten Mann bei den Sedelhöfen

Mit einem Messer in der Hand soll ein 48-Jähriger in Ulm ein Lokal betreten haben.

Artikel anhören Shape

Mit einem Messer in der Hand betritt ein Mann ein Lokal am Albert-Einstein-Platz in Ulm. Die Polizei kann den 38-Jährigen kurze Zeit später festnehmen.

Die Polizei hat am Sonntag in Ulm einen bewaffneten Mann festgenommen. Den 48-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. Zeugen hätten nach Polizeiangaben bemerkt, wie der Mann gegen 19 Uhr ein Lokal am Albert-Einstein-Platz betrat und dabei ein Messer in der Hand hielt. Die Zeugen wandten sich Hilfe suchend an die Polizei. Die sei nach eigenen Angaben schnell da gewesen und nahm den 48-Jährige vor dem Lokal fest. In seiner Hosentasche fanden die Beamten ein Messer, das er griffbereit mitführte. Was er damit bezweckte, steht laut Polizei bislang nicht fest. Die Beamten nahmen dem Mann das Messer ab. Es soll sich um ein sogenanntes Einhandmesser handeln, das aufgrund seiner Gefährlichkeit verboten ist. (AZ)

Themen folgen