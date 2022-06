Mit Schrauben bespickte Hundeköder entlang der Iller verteilt

Die Polizei findet nach dem Hinweis einer Frau mehrere gefährlich präparierte Hundeköder entlang der Iller in Ulm-Wiblingen. Wer hat etwas beobachtet?

In Ulm sind Schraubenköder ausgelegt worden, die Hunde nach Angaben der Polizei schwer verletzen sollten. Sonntag fand eine Zeugin mehrere präparierte Wurststückchen.

Die Frau meldete um 12.45 Uhr mehrere gefährliche Köder im Bereich des Ostermahdwegs in Ulm-Wiblingen. Die Polizei fand mehrere präparierte Stücke an dem Weg entlang der Iller. Diese waren durch einen Unbekannten oder eine Unbekannte mit kleinen Schrauben bespickt und dann auf dem Fußweg platziert worden. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang sind der Polizei in diesem Zusammenhang keine verletzten Tiere bekannt geworden. Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges im Ostermahdweg in Richtung Kloster Wiblingen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)