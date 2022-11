Mit Video: Gedenken und Protest 32 Jahre nach Mord an Rafael Blumenstock

Ein brutaler Mord, mitten in der Stadt, seit 32 Jahren ungeklärt: Am Freitagabend erinnern Menschen in Ulm an Rafael Blumenstock. Sie erheben Forderungen.

Mit einer Kundgebung hat der Verein Young & Queer Ulm am frühen Freitagabend an den gewaltsamen Tod von Rafael Blumenstock erinnert. Der 28 Jahre alte Musikstudent war am 4. November 1990 ermordet worden. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt worden, Menschen aus Rafael Blumenstocks Umfeld und politische Gruppierungen halten Menschenverachtung gegenüber jemanden, der außerhalb der Normen lebte, für ein naheliegendes Motiv.

Jährlich kommen Menschen, die Rafael Blumenstock kannten, zusammen und gestalteten das Gedenken. Am Freitagabend brachten rund 40 Menschen bei Regen Kerzen und Blumen zum Gedenkstein auf dem Münsterplatz. Für Young & Queer ist nicht nur die Erinnerung an den Mord wichtig, sondern auch dessen Aufarbeitung und der gesellschaftliche Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen. Der Verein übt auch Kritik an der Stadt Ulm, die sich desinteressiert an der Gestaltung eines Denkmals gezeigt und sich nicht um eine bessere Sichtbarkeit gekümmert habe. Eine Stele hatte Oberbürgermeister Gunter Czisch im Sommer 2021 abgelehnt und das mit möglichen Beschädigungen begründet.

Der 28 Jahre alte Musikstudent galt ein wenig als Paradiesvogel, weil er sich auch in Frauenkleidern durch das Ulmer Nachtleben bewegte. Er machte auf seinen Touren an vielen Orten Station, sprach Leute an und bat sie auch mal spontan um ihre Telefonnummer. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung hatte den übel zugerichteten Leichnam des Mannes zwischen Blumenkübeln und einem geparkten Auto gegenüber dem ehemaligen Haushaltswaren-Kaufhaus Abt gefunden. Der Körper war mit 21 Stich- und Schnittverletzungen übersät. Das Gesicht war von Faustschlägen und Fußtritten entstellt, die Nasenspitze abgeschnitten. (AZ)