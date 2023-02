Mit Video und Fotos: So war der Start der Bildungsmesse 2023 in Ulm

Die Ulmer Bildungsmesse zählt zu den wichtigsten und größten Messen zur Berufsorientierung in der Region. Die Nachfrage ist enorm, wie auf unseren bewegten Bildern zu sehen ist.

Was kommt als Nächstes? Welcher Weg ist der richtige für mich? Welcher Beruf passt zu mir? Viele Fragen beschäftigen die Schülerinnen und Schüler. Die beruflichen Möglichkeiten sind so vielfältig, die Interessen so unterschiedlich. Fragen will die Ulmer Bildungsmesse liefern, die am Donnerstag begonnen hat.

270 Anbieter im Bereich Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbildung stellen in sechs Hallen schulische, berufliche und akademische Bildungswege vor. Firmen wie Wieland, Peri oder Evobus haben scheinbar keine Koste und Mühen gescheut, um sich Nachwuchs zu sichern.

An drei Messetagen ist es möglich, Arbeitgeber kennenzulernen, durch Anfassen und Ausprobieren vertiefte Einblicke in die vielfältige Ausbildungs- und Studienlandschaft erhalten, und man kann wichtige Kontakte knüpfen. (AZ)