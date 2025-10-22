Icon Menü
Ulm: Mit zerbrochener Flasche attackiert: Personengruppe geht auf 40-Jährigen los

Ulm

Mit zerbrochener Flasche attackiert: Personengruppe geht auf 40-Jährigen los

Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Montag in Ulm Zeugen. Insbesondere, ob Personen Blut an Händen oder Kleidung gesehen wurden.
    •
    •
    •
    Die Polizei sucht Zeugen nach der Auseinandersetzung im Apothekergarten in Ulm.
    Die Polizei sucht Zeugen nach der Auseinandersetzung im Apothekergarten in Ulm. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Im Apothekergarten in Ulm ist es am Montagmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 40-Jähriger sei dabei mit einer zerbrochenen Flasche attackiert worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

    Der Vorfall ereignete sich nach Ermittlerangaben gegen 12.20 Uhr. Eine Personengruppe von etwa fünf bis sechs Personen soll sich zusammen mit dem 40-Jährigen im Apothekergarten aufgehalten haben. Dann sei es zur Auseinandersetzung gekommen, wobei der 40-Jährige mit einer zerbrochenen Flasche attackiert wurde. Die Personengruppe habe daraufhin den Mann zurückgelassen und flüchtete vermutlich in Richtung Busbahnhof Ulm.

    Bei einem der Täter soll es sich um einen Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild handeln, wie die Polizei mitteilt. Die Kripo bittet nun um Hinweise von Zeugen. Insbesondere, ob Personen mit Blut an Händen oder Kleidung gesehen wurden. Auch weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen. (AZ)

