Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen Tickets fürs Ulmer Tanzfestival

Das Festival "Ulm moves!" rund um zeitgenössischen Tanz startet bald. Unsere Redaktion verlost Tickets für den Auftritt der belgischen Compagnie Ultima Vez.

Das Festival "Ulm moves!" geht in seine vierte Runde. Am Samstag, 11. Juni, startet das Festival mit einem Parcours durch die Ulmer Innenstadt. Zugucken ist für alle Passanten selbstverständlich kostenlos. Der Parcours beginnt um 15 Uhr vor der Stadtbücherei. Im Stadthaus gibt es eine Ausstellung zu Pina Bausch, und am Abend zeigt die Compagnie Jus de la vie aus Schweden ihre Choreografie "In a cage of light" im Roxy.

Das ausführliche Programm mit allen Gastspielen im Roxy, im Stadthaus, im Theater Ulm und im Ulmer Zelt sowie dem Rahmenprogramm gibt es online unter ulmmoves.de. Dort sind auch noch Karten erhältlich.

Tanzfestival in Ulm: So können Sie Karten gewinnen

Einer der Höhepunkte des zwölftägigen Festivals ist der Auftritt der belgischen Compagnie Ultima Vez. Der vielfach preisgekrönte Choreograf Wim Vandekeybus folgt in "Traces" den Spuren, die er selbst hinterlassen hat. "Er sucht nach Spuren, die älter sind als die Menschheit und sein Gedächtnis", heißt es im Programmtext. Wer dieses Stück gern sehen möchte, hat in unserem Gewinnspiel nun die Chance, zwei Freikarten zu ergattern. Verlost werden insgesamt dreimal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Ulm moves!" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden dann ebenfalls per E-Mail benachrichtigt.

