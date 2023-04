Mittelalter-Folk-Band Schandmaul startet Jubiläumstour im Roxy in Ulm

Sie gehören zur Speerspitze des deutschen Mittelalter-Folk, und das schon seit 25 Jahren. Das erste Konzert ihres Jubiläumsjahres geben Schandmaul in Ulm.

Ein Vierteljahrhundert! So lange sind die Folk-Rocker von Schandmaul nun schon unterwegs und geben Konzerte. Sie spielen auf großen Festivalbühnen und in kleineren Clubs, vor Mittelalterfans und Metallern. Nach viermonatiger Live-Pause startet die Band im Roxy in ihr Jubiläumsjahr – mit jeder Menge Vorfreude auf die großen Ereignisse dieses besonderen Jahres und einer Best-of-Auswahl ihres 25-jährigen Schaffens im Gepäck.

Das Sextett um Frontmann Thomas Lindner spielt in der Liga des deutschen Mittelalter-Folk-Rocks ganz oben mit. 1999 veröffentlichten sie ihr erstes Album "Wahre Helden", vergangenes Jahr ihr elftes, das den Titel "Knüppel aus dem Sack" trägt. Sechs ihrer Alben landeten in den Top Ten der deutschen Charts, zweimal war Schandmaul für den Echo nominiert.

Die Münchner verstehen sich als Garant für hochkarätigen und niveauvollen Folk-Rock voller spannender, fesselnder Erzählungen, dargeboten mit genretypische Instrumenten wie Dudelsäcke, Drehleier und Folk-Flöten. Die Musik von Schandmaul ist Party, bisweilen werden aber auch leise und nachdenkliche Töne angeschlagen – das hat sich in 25 Jahren Bandgeschichte nicht geändert.

Das Konzert im Ulmer Roxy findet am Samstag, 22. April, um 20 Uhr statt. Tickets gibt es beim Roxy Ticketservice, auf der Homepage roxy.ulm.de und bei Reservix. (AZ)