Mobbing am Theater Ulm? Der seltsame Fall des Herrn Ruggerio

Ein Mitarbeiter des künstlerischen Betriebsbüros macht dem Theater Ulm schwere Vorwürfe. Der Fall ist vielschichtig und undurchsichtig.

Auf der Internetseite des Theaters Ulm ist Emilio Ruggerio bereits nicht mehr zu finden. Der Link zu seinem Mitarbeiterporträt existiert zwar noch, führt aber lediglich zu einer Fehlermeldung. Seit knapp drei Monaten arbeitet Ruggerio im künstlerischen Betriebsbüro des Theaters, und bei diesem Vierteljahr wird es wohl auch bleiben. Das Theater, immerhin eine Einrichtung der Stadt Ulm, wolle ihn mit allen Mitteln loswerden, behauptet Ruggerio, und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Leitung des Hauses um Intendant Kay Metzger. Er spricht von Mobbing und Missbrauch am Arbeitsplatz, von böswilligen Unterstellungen und einer ungerechtfertigten Kündigung.

Mitarbeiter wirft dem Theater Ulm eine ungerechtfertigte Abmahnung vor

Mitte Oktober erhielt Ruggerio eine offizielle Abmahnung vom Theater Ulm, in der ihm vorgeworfen wurde, die Kostümabteilung über eine kurzfristige Umbesetzung nicht informiert und dadurch eine Vorstellung in Gefahr gebracht zu haben. Ruggerio sagt, dass er keinerlei Möglichkeit bekommen habe, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen und dass er hätte beweisen können, dass er mehrfach, telefonisch und per E-Mail, versucht habe, Kontakt zur Kostümabteilung aufzunehmen. Das Theater erkannte dennoch eine schwerwiegende Pflichtverletzung und drohte im Wiederholungsfall mit der Kündigung.

Knapp zwei Wochen später sprach das Theater eine Anhörung aus, in welcher sich Ruggerio gegen den Vorwurf wehren sollte, das Theater über zwei aufeinanderfolgende Krankmeldungen belogen und sich ärztliche Atteste erschlichen zu haben. In dem fünfseitigen Dokument, das unserer Redaktion vorliegt, wird seine Krankheit unter anderem deswegen angezweifelt, weil seine Vorgesetzte bis zum Tag seiner Krankmeldung keinerlei Symptome einer Erkältung habe erkennen können, obwohl "die Türe zwischen den Büros fast durchgehend geöffnet" sei. Außerdem wird darin aus einem privaten Chatverlauf mit einer Kollegin zitiert, die Ruggerio während seiner Arbeitsunfähigkeit treffen wollte. Er habe in dem Chat "Psst- und Verschwiegenheits-Emojis" verwendet, als ihn die Kollegin auf seine Krankheit angesprochen habe.

Ruggerio nahm daraufhin über seinen Rechtsbeistand schriftlich Stellung und dementierte die Vorwürfe des Theaters. Einige Tage später fand er dennoch eine fristlose Kündigung in seinem Briefkasten vor. Eine Begründung – das Schreiben liegt unserer Redaktion vor – war darin nicht vermerkt, auch nicht in einem weiteren Brief sechs Tage später, in welchem ihm das Theater Ulm eine gütliche Trennung zum 15. Dezember anbot. Für Emilio Ruggerio ist der Fall klar, man habe ihn loswerden wollen, seinen Stellungnahmen keine Aufmerksamkeit geschenkt und mit böswilligen Unterstellungen und Anschuldigungen seinen Ruf geschädigt.

Theater will sich unter Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht nicht äußern

Auf den Fluren des Theaters Ulm war – hinter vorgehaltener Hand – schon häufiger zu hören, dass die Führungskultur des Hauses ruppig, streng hierarchisch und wenig mitarbeiterfreundlich sei. Öffentlich wollte sich jedoch bisher niemand dazu äußern. Auf den gleichen Fluren ist jedoch auch zu vernehmen, dass mehrere Mitarbeitende, die mit Ruggerio zu tun hatten, an seiner Eignung für den Posten im künstlerischen Betriebsbüro zweifelten. Mobbing oder gar Missbrauch lassen sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht belegen, rätselhaft bleibt jedoch, warum das Theater Ulm bei vergleichsweise harmlosen Verfehlungen so harsch gegen Ruggerio vorging. Zumindest nach den verfügbaren Informationen befand sich Ruggerio noch in der Probezeit und hätte geräuschlos und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden können, falls man im Theater mit seiner Arbeit und seinem Verhalten unzufrieden gewesen wäre.

Das Theater Ulm will sich derweil nicht im Detail zu den Vorwürfen äußern. In Person von Intendant Kay Metzger ließ die Einrichtung auf Nachfrage unserer Redaktion wissen, dass man als Arbeitgeber zur Verschwiegenheit verpflichtet sei und deshalb keine Stellungnahme abgeben könne. Im Allgemeinen könne nicht jede Meinungsverschiedenheit, Kritik oder Auseinandersetzung als Mobbing oder Missbrauch am Arbeitsplatz bezeichnet werden. "In Arbeitsumgebungen können Spannungen auftreten. Das Theater Ulm nimmt im Arbeitsleben übliche Konfliktsituationen ernst und setzt sich aktiv dafür ein, Spannungen zu reduzieren und konstruktive Lösungen im Einklang mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen und unter Wahrung der Integrität aller Beteiligten zu finden", so Metzger.