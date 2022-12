Möchtegern-Räuber drohen in Ulm mit Müllsammelzange

Ziemlich unbeeindruckt reagierte am frühen Mittwochmorgen ein Mann auf die Versuche von zwei Männern, ihn auszurauben.

Ein Raub, der misslingt: Kurz nach 6.45 Uhr ging der 20-Jährige in der Sedelhofgasse. Dort bemerkte er zwei Männer, die ihm folgten. Einer der Männer hielt den 20-Jährigen an dessen Jacke fest. Und forderte Geld. Der zweite Täter drohte, mit einer Art Müllsammelzange auf den 20-Jährigen einzuschlagen. Unbeeindruckt kam der 20-Jährige der Forderung nicht nach. Schließlich versuchten die Täter noch an die Kopfhörer des Mannes zu gelangen. Das gelang ebenfalls nicht, der 20-Jährige konnte sich losreißen und flüchten.

Die Polizei Ulm sucht die Möchtegern-Rüber

Der Mann informierte die Polizei. Ein sofort eingeleitete Fahndung blieb aber erfolglos. Die Polizei Ulm (Hinweistelefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weiter nach den Unbekannten. Die sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Beide hatten kurze Bärte. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen schlecht deutsch. (AZ)