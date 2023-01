Ulm

vor 17 Min.

Mohrengasse: neue Schmierereien und alte Diskussionen

Unbekannte haben die Erklärtafel in der Ulmer Mohrengasse mit schwarzer Farbe besprüht.

Plus Nach intensiven Diskussionen um den Straßennamen Mohrengasse in Ulm wurde eine Tafel angebracht, die die Geschichte des Namens erläutert.

Von Dagmar Hub

Es war am 6. Oktober 2021, als Kulturbürgermeisterin Iris Mann das Schild an der Südseite des ehemaligen Steuerhauses an der Mohrengasse enthüllte. Darauf geschrieben stehen die geschichtlichen Hintergründe des Wortes Mohrengasse. Der Konflikt ist damit ganz offensichtlich nicht aus der Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

