Mordprozess in Ulm

18:22 Uhr

Mann in WG getötet: Angeklagte wollten vor der Polizei in die Ukraine fliehen

Am Landgericht Ulm wurde der Prozess um den Tod eines 31-Jährigen in Laichingen fortgesetzt. Eine 27-Jährige und ein 24-Jähriger sind wegen Mordes angeklagt.

Plus Ein Paar soll seinen Mitbewohner in einer WG in Laichingen getötet haben. Als die beiden in Verdacht geraten, wird ihre Wohnung rund um die Uhr abgehört.

Von Michael Ruddigkeit

Ein Mann wird brutal verprügelt. Kurz darauf wird er tot in einem Einfamilienhaus in Laichingen aufgefunden. Wie sich herausstellt, wurde der 31-Jährige erdrosselt. Zwei Mitbewohner geraten ins Visier der Polizei. Jetzt stehen die beiden, ein 24-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau, vor dem Landgericht Ulm. Sie sind wegen Mordes angeklagt. Das Paar war eine Woche lang rund um die Uhr von der Polizei abgehört worden, nachdem es in Verdacht geraten war. Im Prozess kam nun zur Sprache, worüber die beiden damals gesprochen haben. Es ging dabei auch um Fluchtpläne.

