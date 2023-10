Morgen ist Eröffnung: So sieht's beim neuen Thalia in Ulm aus

In der Ulmer Fußgängerzone eröffnet das Hagener Buchhandelsunternehmen Thalia am morgigen Donnerstag, auf neuer Fläche.

In der Hirschstraße 14 findet die Buchhandlung nach Umzug aus dem Blautal-Center ab 12. Oktober eine neue Heimat. Der Ladenbau hat viele lokale Elemente.

Neben einem vielseitigen Buchsortiment, der persönlichen Beratung durch das Buchhandlungsteam sowie den bereits bekannten Dienstleistungen bietet die Buchhandlung auf 1.360 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Ambiente mit vielen lokalen Elementen, die Impressionen aus dem Ulmer Stadtbild widerspiegeln.

„Unsere Buchhandlung ist seit vielen Jahren in Ulm zuhause“, erklärt Thalia Bereichsleiter Oliver Sichert: „Diese Verbundenheit mit der Stadt und unseren langjährigen Kundinnen und Kunden drücken wir jetzt auch im Ladenbau aus.“ So finden sich im Eingangsbereich der neuen Buchhandlung etwa große Säulen, die an den Ulmer Münster erinnern und auch die „Ulmer Schachtel“, wie die Einheimischen ein historisches Donau-Boot nennen, hat einen festen Platz im Thalia Ladenbau gefunden.

"Ulmer Spatz" inmitten der Buchhandlung

"Besonderes Highlight der Buchhandlung", wie es in einer Mitteilung heißt, ist der „Ulmer Spatz“, der sehr präsent über der Rolltreppe durch die Wand bricht und in die Buchhandlung hineinfliegt. „Das gibt es so nirgendwo sonst“, freut sich Sichert über die Besonderheit der neuen Buchhandlung.

Anna-Katharina Reimann und Oliver Sichert in der Thalia Buchhandlung Ulm. Foto: Thalia

Entstanden sind die Ladenbau-Ideen in der Thalia eigenen Bauabteilung. Bereits seit 1997 war die Thalia Buchhandlung im Ulmer Blautal-Center eine beliebte Anlaufstelle für Bücherfreunde in der Region. Das wird auch in Zukunft so bleiben, versichert Anna-Katharina Reimann, die neue Leiterin der Ulmer Thalia Buchhandlung – mehr noch: „Durch die Flächenvergrößerung und die präsente Lage werden wir künftig auch das kulturelle Leben in Ulm aktiv mitgestalten.“

Lesungen bei Thalia in Ulm

So startet die Buchhandlung mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm in den Herbst. Den Anfang macht New Adult-Autorin Julia Kuhn mit einer Lesung am 13. Oktober, am 20. Oktober folgt eine Lesung mit dem Ulmer Lokalmatador Helmut Gotschy.

Zumindest vorläufig hat Thalia gegenüber dem benachbarten Rivalen Hugendubel einen Standortvorteil. Denn die Buchhandlung an der Ecke zur Wengengasse wird derzeit bei laufendem Betrieb umgebaut, was für die Kundschaft Nachteile bringt. (AZ/heo)