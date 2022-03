Ulm/Moskau

vor 35 Min.

Für Time Magazine und Co: Ulmerin fotografiert Kriegsbeginn in Ukraine

Plus Russische Panzer rauschten an Nanna Heitmann vorbei, die Fotografin aus Ulm hielt den "zeithistorischen" Moment fest. Eines ihrer Bilder wird zum Cover des Time Magazin.

Von Michael Kroha

Inzwischen ist Nanna Heitmann wieder zurück in Moskau. Noch vor wenigen Tagen aber fotografierte die gebürtige Ulmerin den Kriegsbeginn in der Ostukraine. Als "nicht schön" beschreibt sie den Moment, als sie jenes Foto machte, das derzeit um die Welt geht und Mitte März auf dem Cover des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Time Magazine abgedruckt sein wird. Hunderte russische Panzer und Militärfahrzeuge rauschten an ihr vorbei. Die studierte Dokumentarfotografin ist in der Region Ulm aufgewachsen. Ihre Eltern wohnen noch immer in einem Dörfchen im Kreis Neu-Ulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen