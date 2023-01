Motorrad fährt Auto auf: 19-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

In der Neuen Straße in Ulm kommt es zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer erleidet dabei leichte Verletzungen.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag in Ulm leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der junge Mann beim Fahrstreifenwechsel in der Neuen Straße auf ein haltendes Auto auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Der 19-Jährige machte mit seinem BMW-Motorrad einen Fahrstreifenwechsel. Danach übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Volvo und fuhr diesem in das Heck.

Durch den Unfall stürzten er und seine Sozia auf die Straße. Dabei erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Seine Sozia blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat den Unfall aufgenommen. (AZ)