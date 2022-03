Motorrad-Unfall am Safranberg: 50-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Eine Autofahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Motorradfahrer. Es kam zum Unfall. Ein 50-Jähriger wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montagabend am Ulmer Safranberg ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, bog gegen 21.15 Uhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto aus dem Beginenweg nach rechts in die Heidenheimer Straße ein. Dabei soll sie die Vorfahrt des von links kommenden Kawasaki-Fahrers missachtet haben. Der 50-Jährige konnte den Zusammenstoß auch durch eine Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Der 50-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Heidenheimer Straße zeitweise voll gesperrt. (AZ)