Motorradfahrer bei Unfall am Kuhbergring in Ulm schwer verletzt

Dem Motorradfahrer kam ein Auto entgegen, das abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenprall. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag am Kuhbergring in Ulm ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr musste um die Unfallstelle geleitet werden.

Der Motorradfahrer war gegen 15 Uhr auf der Fahrt von Grimmelfingen in Richtung Lindenhöhe unterwegs. Als er den Kuhbergring überquerte, kam ihm ein Lancia entgegen. Dessen Fahrer bog nach links in Richtung Donautal ab. Dabei stießen Auto und Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war der Kuhbergring für gut eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. (AZ)