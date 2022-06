Motorradfahrer wechselt drei Spuren auf einmal und stürzt

Ein Motorradfahrer will im Blaubeurer Ring in Ulm drei Spuren auf einmal wechseln. Er streift ein Auto, stürzt und verletzt sich.

Ein Motorradfahrer ist beim Versuch, im Blaubeurer Ring in Ulm drei Spuren auf einmal zu wechseln, gegen ein Auto gefahren. Der Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge um kurz nach 13 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Motorrad in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer Ring. Vom linken Fahrstreifen wechselte er in einem Zug über die drei Fahrstreifen nach ganz rechts. Gleichzeitig wechselte ein vor ihm fahrender VW ordnungsgemäß vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Das Motorrad streifte den VW und der 29-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. (AZ)