Motorradfahrer wird bei Unfall über Motorhaube geschleudert

Ein 18-Jähriger fährt Richtung Innenstadt und wird an der Kuhberghalle von einem Auto erfasst. Bei dem Unfall wird er leicht verletzt.

In der Ulmer Weststadt hat sich am Dienstagmorgen ein Motorradunfall ereignet. Nach Polizeiangaben fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke KTM auf dem Egginger Weg Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Kuhberghalle kam zu diesem Zeitpunkt ein ebenfalls 18-Jähriger mit seinem Fiat von rechts aus dem Parkplatz herausgefahren. Offenbar erkannte er den Motorradfahrer zu spät und stieß mit ihm zusammen, so die Polizei.

KTM-Fahrer prallt auf Fiat in Ulmer-Weststadt

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube und auf die Straße geschleudert. Dabei hat sich der 18-Jährige leicht verletzt, sodass er mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Fiatfahrer blieb unverletzt. Am Auto soll ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden sein, am Motorrad etwa 1000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrtauglich. Die Polizei Ulm-West ermittelt nun den Unfallhergang. (AZ)