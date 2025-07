Motorroller trotz Schloss am Ulmer Eselsberg gestohlen

In Ulm ist in der Nacht auf Mittwoch ein Motorroller gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 19 Uhr und 5.30 Uhr. Der Besitzer hatte das Leichtkraftrad auf dem Eselsberg im Weinbergweg vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Der Roller war mit einem Lenkradschloss gesichert, heißt es. Ein Unbekannter knackte das Schloss und nahm den Roller mit. Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem grauen Leichtkraftrad-Roller der Marke Piaggio, Modell Hexagon, ist das Kennzeichen UL-EF 124 angebracht. (AZ)

