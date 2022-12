Mr. Roaster zieht in die Bill-Bar: Neue Details

Mit Mr. Roaster startet in Ulms Neuer Mitte ein neues Konzept in der Bill-Bar. Der Barbetrieb wird eingeschränkt erhalten bleiben.

Nachdem wir bereits über den Start von Mr. Roaster in der Ulmer Bill-Bar berichtet hatten, haben die Gesellschafter Frank Oettle, Elmar Lutzenberger und Oliver Schreiber nun schriftlich weitere Details zu dem Konzept bekannt gegeben.

In die Bill-Bar in Ulm kommt wieder Leben

Am Donnerstag, 15. Dezember, eröffnet die Location in der Kunsthalle Weishaupt wieder Ihre Türen. Neben den direkt vor Ort gerösteten Kaffeebohnen finden Kunden verschiedene Produkte rund um das Kernthema Kaffee - wie Maschinen, Tassen und Accessoires. Zudem werde die Bill-Bar auch gastronomischer Anlaufpunkt für Gäste bleiben. Einziger Unterschied - sie wird zukünftig tagsüber als Kaffeebetrieb und zweimal die Woche abends als Bar geöffnet sein.

Mr. Roaster setzt auf Kaffee und Wartungsleistungen

„Ergänzt wird unser Einzelhandelsangebot im neuen Jahr auch durch sogenannte Office-Lösungen. Hier stellen wir unseren Firmenkunden, wie beispielsweise Autohäusern, Büros oder Einzelhändlern eine Maschine samt Kaffee und Wartungsleistungen zu einem pauschalen Monatspreis pro Tasse zur Verfügung‘‘, berichtet Gesellschafter Lutzenberger.

Die Bill-Bar in Ulm setzt auf Design, inspiriert von der ehemaligen HfG, der Hochschule für Gestaltung. Foto: Alexander Kaya

Frank Oettle, der zukünftig das operative Geschäft von Mr. Roaster leitet, erklärt, mit der Technologie der Heißluftröstung sichern wir zum einen eine berührungslose Wärmeübertragung auf die Bohnen, was Schäden und Verbrennungen am Rohkaffee minimiert und somit hochwertigen Röstkaffee garantiert. Zum anderen war für uns wichtig, dass bei der Anschaffung des Rösters eine nachhaltige Energietechnologie verfolgt wird. Hier spielt die Heißluft-Rekuperation eine entscheidende Rolle, über die wir die entstehende Wärme zurückführen.

"Einzigartige Location" im Haus der Kunsthalle Weishaupt

Oliver Schreiber freut sich: "Für mich geht mit der Kaffeerösterei ein Herzenswunsch in Erfüllung. Wenn man so etwas dann noch mit bestehenden Unternehmenskonzepten, wie unseren Hotel- und Gastronomiebetrieben, die jeden Tag eine Menge Kaffee zubereiten, verbinden kann, dann gibt das einem ein großartiges Gefühl." Dass er gleichzeitig diese "einzigartige Location" im Haus der Kunsthalle Weishaupt wiederbelebe, sei für ihn persönlich das i-Tüpfelchen auf dem Projekt. Schreiber ist Eigentümer des Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm, dass er bis zuletzt selbst betrieb, nun aber verpachtete. (AZ/heo)