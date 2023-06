Voll- und Teilsperrungen der A8 im Sommer: So wird der Verkehr umgeleitet

Für diesen Sommer sind drei Sperrungen der A8 zwischen Ulm und Stuttgart angekündigt. Beide Fahrtrichtungen sind zum Teil betroffen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen (Albabstieg) muss wegen dringender Erhaltungsmaßnahmen in diesem Sommer einmal voll und zweimal teilweise gesperrt werden. Die Sperrungen betreffen jeweils die Fahrtrichtung Stuttgart. Durchgeführt werden unter anderem Felssicherungsarbeiten und Fahrbahndeckenerneuerungen.

Als ersten Termin nennt die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in einer Mitteilung am Donnerstag ein verlängertes Wochenende im Juli. Von Donnerstag, 13. Juli, ab 22 Uhr, bis Montag, 17. Juli, 5 Uhr wird die A8 in Richtung Stuttgart zwischen Ulm und Mühlhausen voll gesperrt. Das betrifft somit die Anschlussstellen Ulm-West, Merklingen und Hohenstadt.

A8 in Richtung Stuttgart ab Ulm-West vom 13. bis 17. Juli voll gesperrt

Die Tank- und Rastanlage Aichen wird am Donnerstag, 13. Juli, gegen 18 Uhr gesperrt. Alle anderen Parkplätze in dem Streckenabschnitt werden bereits ab Dienstagnachmittag, 11. Juli, gesperrt. Die A8 in Fahrtrichtung München ist laut Autobahn GmbH uneingeschränkt befahrbar.

Um die Belastungen für Verkehrsteilnehmer und Anrainergemeinden so gering wie möglich zu halten, sei ein "ausgefeiltes Umleitungskonzept" aufgestellt worden. Unnötige Rückstaus auf "Schleichwegen" sollen damit verhindert werden. Es wird dringend darum gebeten, unbedingt der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.

Ziel des Konzepts sei es, den Verkehr auf kürzestem Weg auf die Umleitungsstrecke zu führen und dort zu halten. An den gesperrten Anschlussstellen will die Autobahn GmbH die Einhaltung der Sperrungen kontrollieren, damit nur der Baustellenverkehr passieren kann.

Das Konzept sei von der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest initiiert worden. Daran seien aber unter anderem die zuständigen Verkehrsbehörden, Regierungspräsidien, Polizei und Feuerwehr beteiligt gewesen. Auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden seien eingebunden worden.

A8 zwischen Ulm und Mühlhausen gesperrt: So erfolgt die Umleitung

Der Fernverkehr in Richtung Mannheim/Heilbronn wird ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und die A6 umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Stuttgart/ Karlsruhe erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Ulm-West über Geislingen an der Steige/Göppingen über die B10 und die B313 zur Anschlussstelle Wendlingen.

Der lokale Verkehr fährt ab Anschlussstelle Ulm-West über die B10 und B466 zur Anschlussstelle Mühlhausen. Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

A8 wird im August an zwei weiteren Termin teilweise gesperrt

Im August kündigt die Autobahn GmbH noch zwei weitere Teilsperrungen an. Die erste erfolgt von Freitag, 4. August, 20 Uhr bis Montag, 7. August, 6 Uhr. Hier wird wegen Felssicherungsarbeiten der zweite Fahrstreifen am Drackensteiner Hang zwischen den A8-Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt. Die A8 in Fahrtrichtung München sei auch hier uneingeschränkt befahrbar, heißt es.

Die zweite Teilsperrung findet von Freitag, 11. August, ab 20 Uhr bis Montag, 14. August, 6 Uhr, statt. Hier wird ebenfalls wegen Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen der zweite Fahrstreifen gesperrt. Im selben Zeitraum kommt es in beiden Fahrtrichtung (Stuttgart und München) zur Sperrung des zweiten und dritten Fahrstreifens im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West wegen Asphaltarbeiten.

Während der Teilsperrungen sind laut Autobahn GmbH keine Umleitungen eingerichtet. Es ist daher bei erhöhtem Verkehrsaufkommen mit stockendem Verkehr oder Stau zu rechnen. (AZ)