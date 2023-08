Ulm

vor 17 Min.

Müll am Schwörmontag: Hier sehen die EBU Verbesserungsmöglichkeiten

Plus Weniger Müll am Schwörmontag - das sei eine Aufgabe der gesamten Stadt, sagen die EBU. Doch sie hätten bereits Ideen, wie der Abfall weniger werden könnte.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

25 Tonnen Müll waren es im vergangenen Jahr. 23 Tonnen Abfall sind in diesem Jahr am Schwörmontag in Ulm zusammengekommen. 30 Beschäftigte der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) waren insgesamt 277 Stunden damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften von Nabada und Party zu beseitigen. Was die Müllvermeidungs-Strategie für die kommende Jahre angeht, so Thomas Dombeck, bei den EBU für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, seien sie nur teilweise der richtige Ansprechparnter. Es sei vielmehr Sache der Bürgerdienste sowie der gesamten Stadt inklusive Gemeinderat, hier eine Verbesserung zu sorgen. Bereiche aber, wo Luft nach oben ist, weiß er dennoch.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen