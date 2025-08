Müllauto stößt gegen Pkw und richtet Schaden von 8000 Euro an

Ein Müllauto ist am Donnerstagmorgen in der Ulmer Weststadt mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde ein Schaden von 8000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, war das Müllfahrzeug gegen 7.30 Uhr in der Seydlitzstraße unterwegs. Hierbei kam es wohl zu einer Kollision zwischen dem 35-jährigen Fahrer und einem an der rechten Straßenseite geparkten Golf. Ein 30-Jähriger konnte später den Schaden an dem Auto feststellen. Mutmaßlich hat der Lkw den Wagen beim Vorbeifahren gestreift. Das Polizeirevier Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am VW auf 8000 Euro. (AZ)

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllauto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weststadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis