Müllsäcke gestapelt und angezündet: Verdächtiger in Haft

Zeugen verhinderten ein Übergreifen auf Gebäude am Weinhof in Ulm. Was war das Motiv des Obdachlosen?

Ein 58 Jahre alter Obdachloser soll vor knapp drei Wochen Müllsäcke aufgestapelt und angezündet haben. Nun sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm melden. Anwohner hatten seinerzeit schnell reagiert und dadurch verhindert, dass Gebäude in Brand gerieten.

Am 9. Mai gegen 22.15 Uhr sah ein Zeuge nach Polizeiangaben, dass ein Mann mehrere Müllsäcke am Weinhof in Brand setzte. Die waren auf einem Haufen gestapelt. Er beobachtete den Brandstifter, alarmierte die Polizei und verfolgte ihn. Der Verursacher konnte zunächst unerkannt flüchten. Die Feuerwehr rückte an und löschte den brennenden Müllhaufen. An einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden von geschätzt etwa 5000 Euro.

Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm ermitteln weiter

Durch die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung und dank intensiver Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Ulm führte die Spur zu dem 58-jährigen Wohnsitzlosen. Er soll für die Brandstiftung verantwortlich sein. Der Mann wurde bereits am 20. Mai in Ulm festgenommen, wie die Polizei jetzt vermeldet hat. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Die zuständige Haftrichterin erließ am gleichen Tag den Haftbefehl gegen den 58-jährigen Wohnsitzlosen. Zu seinen Beweggründen schweigt der Verdächtige, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung dauern an. (AZ)

