Ulm/München

vor 44 Min.

"Alles was zählt": Der Ulmer Bruno Sauter spielt in TV-Serie mit

Der Ulmer Bruno Sauter studiert in München Medizin und arbeitet als Schauspieler. Nun ist er in der RTL-Soap "Alles was zählt" als Sportdirektor Toni Fries zu sehen.

Von Franziska Wolfinger

Bruno Sauter wandelt zwischen zwei Welten. An der Uni paukt er den anspruchsvollen Stoff seines Medizinstudiums, das Staatsexamen ist schon in greifbarer Nähe. Als Schauspieler und Model taucht er auch ein wenig in den Glamour und Glitzer der Münchner Filmszene ein. Stars wie Senta Berger oder Ulrich Noethen traf er schon persönlich. Nun hat Sauter eine Gastrolle in der erfolgreichen RTL-Soap "Alles was zählt" abgestaubt.

Der gebürtige Ulmer Bruno Sauter schlüpft dabei in die Rolle des Sportdirektors Toni Fries - eine Rolle, die wie die Faust aufs Auge passe, sagt Sauter. "Toni war selbst Profisportler, hat es fast nach oben geschafft und lebt mittlerweile seinen Ehrgeiz anders aus, indem er versucht, seine Sportlerinnen zu pushen", erklärt der 34-Jährige. Für zunächst vier Folgen wird er in der Vorabendserie, die sich um die Intrigen rund um das Eissportzentrum der Familie Steinkamp dreht, zu sehen sein. Ausgestrahlt werden sie ab diesem Dienstag, 26. September.

