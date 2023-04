Münster-Sanierung bringt die Musikplanung durcheinander

Das Programm war eigentlich schon fertig für den Druck, da fiel plötzlich Putz von der Decke. Problematisch wird es bei Großereignissen wie dem Landesposaunentag oder beim Schwörkonzert.

Das Musikprogramm am Ulmer Münster für die Konzertsaison 2023 war gerade fertig für den Druck, da kam die Hiobsbotschaft, dass weite Teile des Hauptschiffes wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Jahre gesperrt werden. Putz war von der Decke gefallen. Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland musste kurzfristig umplanen.

Ein Schlag in die Magengrube sei es schon gewesen, sagt Wieland. Freilich, das Karfreitagsoratorium war in der Pauluskirche angesetzt gewesen, und kleinere Konzertformate wie die am Ostersonntag startende Sonntagsorgelkonzert-Reihe sowie die Reihe "Klangfarben", die am 6. Mai mit einem Konzert zum Thema "Frieden" beginnt, können weiter im Münster stattfinden. Die Zahl der nicht gesperrten Plätze im Hauptschiff genügt, und der Chorraum ist sowieso ohne Probleme nutzbar, er wird über einen Tunnel zu erreichen sein. Problematisch aber wurde es für dieses Jahr (und wird es auch in den kommenden Jahren) mit musikalischen Großereignissen: Der Landesposaunentag am 24./25. Juni wird stattfinden; in den kommenden Tagen muss allerdings geklärt werden, ob der Festgottesdienst, bei dem Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl predigt, draußen stattfinden kann oder ob er aus dem Münster ins Freie übertragen werden soll.

Das Schwörkonzert kann erst mal nicht im Münster stattfinden

Das Schwörkonzert als Auftakt des Schwörwochenendes ist eng mit dem Münster verbunden, und es soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in einigen Jahren auf alle Fälle wieder ins Münster zurückkehren. Bis dahin werden die Aufführungen in der Pauluskirche stattfinden, wo allerdings weniger Plätze zur Verfügung stehen. In diesem Jahr ist für den 22. Juli Max Bruchs "Moses" geplant. Das interreligiöse Kindermusical "Die Schöpfung" von Karl-Peter Chilla, an dem mehrere Chöre beteiligt sind, wurde in den großen Saal des Hauses der Begegnung verlegt.

Münster-Konzerte bieten einige Überraschungen

Einige Überraschungen hält das Jahresprogramm bereit: Am 21. April bietet Friedemann Johannes Wieland künftigen Brautpaaren ein "Hochzeitskonzert", das ein Ideengeber sein wird für Verliebte, die Musik für ihre Hochzeit suchen. Starken Ulm-Bezug hat ein Neue-Musik-Konzert mit Publikumsbeteiligung am 15. April, in dem sich eine Komposition von Alan Hilario mit elektronischen Instrumenten und Percussion "An Berblingers Pro-These" richtet. Über das diesjährige Weihnachtskonzert mit den Regensburger Domspatzen und Erzähler Christian Wolff muss noch entschieden werden; die traditionelle Krippenkurrende am dritten Adventswochenende wird nur zum Einzug der Akteure verändert werden müssen und kann stattfinden.

Info: Das neue Programm zur Musik im Münster liegt im Münster aus und enthält unter anderem auch Informationen zu den Orgeln des Gotteshauses.

