Münster statt Schwörhaus: OB Czisch hält historische Schwörrede

Plus Erstmals seit Jahren findet die Schwörfeier nicht vor dem Schwörhaus, sondern im Münster statt. Hier benannte OB Czisch zentrale Herausforderungen für Ulm.

Weil der Wetterdienst Sturmböen von 80 bis 100 Stundenkilometern angekündigt hatte, musste Ulms OB Gunter Czisch den Schwörbalkon mit der Kanzel tauschen. Nicht jenen erhöhten Predigtstuhl mit dem turmartigen Aufbau über dem Platz, sondern ganz eben auf Augenhöhe mit der Bürgerschaft.

Obwohl die wetterbedingte Verlagerung kurzfristig getroffen wurde - auf dem Weinhof war bereits aufgestuhlt - war das Münster rammelvoll. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass das Ulmer Stadtoberhaupt im Gotteshaus schwört, Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein. Auf Anhieb wusste selbst Czisch nicht, wann die Schwörformel zuletzt unter dem höchsten Kirchturm der Welt stattfand. Ziemlich sicher ist sich Ulms Pressesprecherin Marlies Gildehaus nur, dass die beiden Czisch-Vorgänger - Ivo Gönner und Ernst Ludwig - ausschließlich auf dem Weinhof schworen.