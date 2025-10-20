Münsterjubiläum 2027 fällt kleiner aus: Stadt kürzt Budget um rund zwei Drittel

Wie die Situation im Ulmer Münster angesichts der im Januar beginnenden und für rund zehn Jahre Dauer veranschlagten Sanierungsarbeiten im Gotteshaus sein wird, wenn sich im Juni 2027 dessen Grundsteinlegung zum 650. Mal jährt, kann niemand vorhersagen. Geplant werden muss das Jubiläum trotzdem – aufgrund der veränderten Haushaltslage musste Ulms Kulturabteilung drastisch sparen und einiges umplanen.

Budget für Jubiläumsfest auf rund ein Drittel gekürzt

Wo an Ausgaben gesamt 1,837 Millionen Euro veranschlagt waren, stehen jetzt 663.000 Euro – nur noch rund ein Drittel, von dem nur 500.000 Euro fix im Ulmer Haushalt veranschlagt sind. Die übrigen 163.000 Euro sollen aus Drittmitteln kommen, die noch eingeworben werden wollen. Die Einschnitte sind also schwerwiegend und bedeuten auch eine Verkürzung der Feierlichkeiten auf fünf Tage. Vom 30. Juni bis zum 4. Juli 2027 soll das Jubiläum gefeiert werden.

Der Kulturausschuss des Ulmer Gemeinderates dankte der Kulturabteilung der Stadt fürs zügige Umplanen, nachdem die Haushaltskonsolidierung gravierende Einsparungen am im März vorgestellten Konzept notwendig gemacht hatte. Auswege werden trotzdem gesucht: Nachdem in der ursprünglichen Planung für Chor- und Orgelkonzerte insgesamt 150.000 Euro veranschlagt gewesen waren, steht an dieser Stelle in der Planung jetzt eine glatte Null. Abgespeckt, in der Verantwortung der Münstergemeinde und getragen vom Stadtverband Musik und Gesang, soll es dennoch musikalische Events geben. Zudem hofft man auch hierfür auf Drittmittel. Die Kulturabteilung stellt beispielsweise einen Antrag an die Unesco auf Übernahme der Schirmherrschaft, verrieten Sabine Schwarzenböck und Silke Meier-Künzel von der Kulturabteilung.

Der partizipative Charakter soll bleiben

Verändert hat sich in der Planung, die mit vielen ambitionierten Vorhaben wie digitalen Portalen zwischen Ulm und europäischen Kathedralstädten daherkam, viel. Was aber unbedingt bleiben solle, sei der partizipative Charakter des Events, so Sabine Schwarzenböck, das zudem innovativ und nachhaltig werden soll und niederschwellige Zugänge bieten solle. Möglichst viele Menschen sollen angesprochen werden und sich beteiligen können. Man möchte vor allem auch die jüngere Bevölkerung und Menschen mit Migrationshintergrund interessieren. Wichtigster Programmpunkt wird ein Handwerkermarkt sein, für den der Etat allerdings ebenfalls gekürzt wurde. Man wolle Auszubildende aus allen 18 Bauhütten des immateriellen Kulturerbes der Dom- und Münsterbauhütten einladen, die demonstrieren können, was Steinmetzausbildung bedeutete und heute bedeutet. Auch der Bildungsaspekt im Jubiläum solle auf digitale und analoge Weise erhalten bleiben.

Was sich komplett ändert: Statt eines 20.000 Euro teuren Festaktes soll es nur ein VIP-Event geben, für das noch 1500 Euro veranschlagt sind. Der Ausstellungsetat wurde auf ein Zehntel gekürzt, statt eines Symposiums soll es nur einen Bildungstag geben, der ebenfalls nur noch ein Zehntel kosten darf. Ein angedachtes Highlight-Event, das 400.000 Euro hätte kosten sollen, ist gestrichen, genauso das Projekt „soziale Kathedrale“. Die Münstergemeinde soll aber mit eigenständigen Projekten im Programm des Jubiläums vertreten sein, etwa mit einer Ausstellung um persönliche Geschichten rund ums Münster und mit einem Projekt, das die in der Region verteilten Altäre vorstellen will, die einst im Münster standen und in der Reformation weggegeben wurden.

Betroffen von den Einsparungen sind auch die geplanten Projektstellen: Es wird nur eine einzige geben, ansonsten wird man auf die personellen Ressourcen der Kulturabteilung zurückgreifen müssen.