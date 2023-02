Multivisions-Show Terra kommt nach Ulm – wir verlosen Karten

Der preisgekrönte Geologe und Fotograf Michael Martin präsentiert Eindrücke seiner fünfjährigen Reise um die ganze Welt.

Der vielfach ausgezeichnete Geologe und Fotograf Michael Martin präsentiert ein Porträt, das die Vielfalt unseres Planeten zeigt. Auf seiner fünfjährigen Weltreise hat er die verschiedensten klimatischen und geologischen Landschaften dokumentiert. Von einem Extrem zum anderen, von Sandwüsten und Eismeeren bis hin zu vulkanischen Gebirgen und üppigen Regenwäldern. Mit seiner Kamera hat er die einzigartigsten Orte des Globus festgehalten.

Neben TV-Dokumentationen und der Veröffentlichung von 30 Bildbänden hält der preisgekrönte Fotograf auch regelmäßige Vorträge. Am Freitag, dem 10. Februar, ist Martin um 19 Uhr im Ulmer Kornhaus zu Gast. Die Multivisions-Show "TERRA - mit der Kamera fünf Jahre um die Welt" wirft einen Blick auf die facettenreiche Schönheit der Erde. Gleichzeitig appelliert der Fotograf dafür, den Planeten zu erhalten. Tickets kosten 29 Euro und sind online auf Martins Website verfügbar. Zudem verlosen wir drei mal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Multivisions-Show Terra" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 9. Februar, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. (AZ)

