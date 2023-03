Ulm

Mundstuhl geben im Roxy voll auf die Nüsse

Das Comedian-Duo Mundstuhl mit Ande Werner und Lars Niedereichholz (rechts) begeisterte in vielen Sketchen auf der Bühne im Roxy in Ulm.

Plus 400 Fans in Ulm lassen sich von Sketchen und Mitmachliedern des Frankfurter Comedy-Duos Lars Niedereichholz und Ande Werner begeistern.

Von Regina Langhans

Nonsens pur war mit dem Auftritt des Comedy-Duos „Mundstuhl“ im Roxy zu erleben, und 400 Fans haben die Show und das Ambiente mit Begeisterung genossen. Das Motto „Kann Spuren von Nüssen enthalten“ ihrer aktuellen Deutschlandtournee reiht sich ein in eine Serie gefundener oder erfundener unsinniger Situationen, womit die Comedians die Gesellschaft in teils einseitigen Bildern widerspiegeln. Sie sind ebenso „krass“ wie „korrekt“, damit jeder merkt: Am Ende ist es doch nur Quatsch. Berauschende Mitmachlieder, hochgehaltene Feuerzeuge oder universelle Zusammengehörigkeitsgefühle durch die unvermeidlichen Selfies seitens der Protagonisten wie des Publikums waren Seelenmassage für die Fans.

Schnelle Lacher mit Mundstuhl

Die Comedians aus Frankfurt am Main mit Lars Niedereichholz, Jahrgang 1968, und Ande Werner, 1969 geboren, sind aus der Fernseh- und Medienwelt bekannt und konnten daher mit Vorschusslorbeeren rechnen. Anspielungen oder Auszüge früherer Sketche führten zu schnellen Lachern, und das Kiezdeutsch der Comedians, welches sie seit über 20 Jahre in ihren Shows pflegen, amüsierte mit seinen sprachlichen Verballhornungen allemal.

