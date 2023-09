Museum Brot und Kunst: Cora Schönemann veranstaltet wieder ein Kunstdinner

Bei "BrotZeitSpiele" geht es diesmal um zeitgenössische Werke, aktuelle Foodtrends und die Frage, wie wir unsere Nahrung auswählen.

Die Dinner-Reihe "BrotZeitSpiele", die Konzeptkünstlerin Cora Schönemann im und mit dem Museum Brot und Kunst veranstaltet, beschäftigt sich am Mittwoch, 27. September, ab 19 Uhr mit den Foodtrends der Gegenwart. "Clean Eating", "Flexitarismus" oder "Slow Food": Was ist das und geht uns das überhaupt persönlich was an?

Wir essen, was wir sind. Und da Kunst bekanntlich als Spiegel der Gesellschaft dient, werden bei einem Streifzug durch das Museum aktuelle Essenstrends, auf die zeitgenössische Arbeiten in der Dauerausstellung des Museums hinweisen, erforscht und diskutiert. Gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Isabel Greschat und Künstlerin Cora Schönemann betrachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kunstwerke, kosten und diskutieren.

Wie suchen wir uns unser Essen aus?

Essen ist etwas Lebensnotwendiges. Doch wir haben das Glück, wählen zu können, was wir essen. Und wie wählen wir? Vor allem persönliche Lebensumstände beeinflussen, was wir zu uns nehmen. Ob wir uns aus Gründen des Tierwohls und als Beitrag zum Weltklima entschließen, vegan zu leben, oder aus Gesundheitsgründen eine strikte Diät einhalten müssen; ob wir uns sonntags bewusst Zeit nehmen, mit sinnlichem Vergnügen in ein Kirschtörtchen zu beißen oder in unserem Alltag so eingebunden sind, dass es vor allem immer schnell und günstig sein muss– auf jeden Fall hat all das auch Folgen für unser gesellschaftliches Miteinander bei Tisch.

Mini-Dinner und Kunst-Betrachtung bieten viele Anstöße, sich mit dem eigenen Essverhalten auseinanderzusetzen. Und es ist für alle etwas dabei, egal welchem Trend gefolgt wird oder welche Unverträglichkeit zu beachten ist. Als besondere Schmankerl bei Tisch werden internationale Kurzvideos geboten, die im Rahmen des Projektes "60x60 – Essen = Politik & Genuss" in die Sammlung des Museums gelangten. (AZ)

Info: Die Teilnahme an "BrotZeitSpiele" kostet 25 Euro (inkl. Menü und Getränk). Anmeldung unter 0731/140090 oder info@museumbrotundkunst.de.

