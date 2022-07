Museum Brot und Kunst zeigt die Kartoffel in der Gegenwartskunst

Lokal Kunst über die Kartoffel, mit der Kartoffel und aus der Kartoffel: Die aktuelle Ausstellung im Museum Brot und Kunst gibt Einblick in die Vielseitigkeit der kleinen braunen Knolle.

Selbst eingefleischten Kunstliebhabern wird beim Ausstellungstitel "Goldmarie und Fürstenkrone – Die Kartoffel in der Gegenwartskunst" zumindest ein kleines Schmunzeln über die Lippen huschen. Es steckt einfach eine Prise Humor in der Kartoffel, dieser drolligen Knolle. Mal kleiner, mal größer, rund, eierförmig oder gar herzförmig. Wie bei Schneeflocken gleicht keine Kartoffel der anderen. Bei allem Humor und aller Leichtigkeit, die dieser Ausstellung zu Recht innewohnen, wie Museumsleiter Isabel Greschat feststellt, berührt die Kartoffel als Grundnahrungsmittel auch existenzielle Themen.