Museum Ulm bietet wieder Duftführungen an

Wie riecht Kunst? Diese Frage beantwortete das Museum Ulm 2022 mit seinem Format "Der Nase nach". Jetzt wird es neu aufgelegt.

Das Museum Ulm lässt seine Besucherinnen und Besucher Kunst wieder auf eine besondere Weiser erleben. Nicht nur mit den Augen, auch mit der Nase werden Bilder erfahrbar. Ab diesem Sonntag, 3. März, gibt es unter dem Motto "Der Nase nach!" wieder Duftführungen.

Mit dem Konzept erregte das Museum 2022 über die Region hinaus Aufmerksamkeit, nun ist es in einer Neuauflage zurück. Die zu ausgewählten Werken passenden Düfte wurden in Kooperation mit dem EU-Forschungsprojekt Odeuropa und den Parfümeuren und Parfümeurinnen von International Flavors and Fragrances (IFF) entwickelt. Ergänzt werden diese olfaktorischen Kompositionen nun mit neuen Düften, die von der Künstlerin und Synästhetikerin Christine Söffing entwickelt wurden. Sie überführt Assoziationen und Wirkungen von Kunstwerken in Duftkreationen. So etwa ein gegenstandsloses Gemälde von Thomas Deyle, das durch zahlreiche Farbschichtungen in variantenreichen Gelbtönen beinahe zu schweben scheint.

Zu diesen Terminen gibt es Duftführungen

Am Sonntag, den 03. März, um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung mit Christine Söffing statt. Treffpunkt dazu ist das Foyer der Kunsthalle Weishaupt, in der das Museum Ulm für die Zeit seines Umbaus zu Gast ist. Bis zum 27. Oktober ist die Ausstellung "Museum neu buchstabiert. Teil 1: A-L" dort zu sehen. Für die Duftführung ist keine Anmeldung nötig. Weitere öffentliche Führungen gibt es am 9. Juni und 8. September, jeweils 14 Uhr. Das Führungsformat ist auch für private Gruppen, Schulklassen oder Kitagruppen zum Wunschtermin buchbar. (AZ)