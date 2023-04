Ulm

Museum Ulm: Die große Abschiedswoche läuft

Wegen des lange geplanten Umbaus schließt das Museum Ulm für mehr als zwei Jahre seine Pforten. In der letzten Woche strömen die Besucherinnen und Besucher in das Haus.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Nur noch wenige Tage, dann schließt das Museum Ulm für mehr als zwei Jahre seine Pforten. Der lange geplante Umbau beginnt. Mit einem umfangreichen Programm will das Museum den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich von den Ausstellungen und Exponaten zu verabschieden. Bei freiem Eintritt ist noch bis Sonntag einiges geboten.

Am Ostermontag, zum Beginn der Abschiedswoche, strömten die Besucherinnen und Besucher ins Museum. Auch eine der letzten Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung "Protest! gestalten" am Dienstagnachmittag war gut besucht. Eine der Teilnehmerinnen war Birgit Gutmann aus Leipheim. Sie sagt zur bevorstehenden Schließung: "Mir wird dann schon etwas fehlen." Die Rentnerin ist Fan der Sonderausstellungen und kommt regelmäßig ins Museum Ulm. Ann-Sophie Zeipekkis schaut sich gerade den Löwenmenschen an. Die junge Frau ist in Ulm aufgewachsen, lebt inzwischen aber weiter weg und ist gerade bei der Familie zu Besuch. Eine Gelegenheit, die sie nutzen wollte, um hier mal wieder ins Museum Ulm zu kommen, "ein bisschen zurück zu den Wurzeln", meint sie. Dass sie eine der letzten Gelegenheiten erwischt hat, das zu machen, wusste sie zuvor nicht. "Perfektes Timing", sagt sie.

