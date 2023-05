Ulm

Musik wie durch Zauberhand: Das hat Pyanook im Ulmer Zelt vor

Pyanook heißt das Projekt von Pianist Ralf Schmid. Mit "Beyond the Clouds" hat er eine auf das Ulmer Zelt abgestimmte Show geschaffen.

Plus Mit Sensorhandschuhen verleiht Pianist Ralf Schmid seiner Klaviermusik eine neue Dimension. Für das Ulmer Zelt hat er sich noch etwas Besonderes ausgedacht.

Von Franziska Wolfinger

In wenigen Wochen startet das Ulmer Zelt in seine neue Spielzeit. Auftakt macht diesmal die Mannheimer Elektropop-Formation Clock Clock, die schon einige Radiohits landen konnte. Doch neben klassischem Pop und Rock bietet das Ulmer Zelt dieses Jahr auch wieder ungewöhnlichere Konzerterlebnisse, die einen spannenden Abend versprechen. Wenn Ralf Schmid mit seinen Sensorhandschuhen über den Konzertflügel gleitet, könnte das so ein Abend werden.

Pyanook nennt sich das Projekt, mit dem der Freiburger Ralf Schmid schon seit sieben Jahren unterwegs ist. Pianist Schmid fügt dem Flügel dabei eine weitere Dimension hinzu, er agiert quasi wie ein "digitaler Dirigent", wie er es formuliert. Schmid hat – zusammen mit einer Londoner Entwicklerfirma, Handschuhe kreiert, die mit elektromagnetischen Wellen elektronische Klänge erzeugen. Mit bloßen Gesten greift Schmid in die Pianomusik ein. "Das ist eigentlich eine ganz organische Sache", erklärt der Musiker. Ein Öffnen der Arme schicke den Flügel zum Beispiel in einen großen Hall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

