Musikalische Lesung in Ulm: Hier verschmelzen Melodie und Poesie

Plus Bei der gemeinsamen musikalischen Lesung von Christine Langer und Dirk Maassen gehen Klaviermusik und Gedichte eine Symbiose ein.

Ein Beamer wirft Satzfetzen an die Wand des Chorraums im Haus der Begegnung. Etwas lyrisches Gedankenfutter für das Publikum, das auf den Beginn dieser ungewöhnlichen musikalischen Lesung wartet. "Barfuß im Gras" steht da, etwas später dann "Tanzende Schatten zwischen den Latten", dann leuchten die Worte "Hineinwachsen in den Regen" auf. Es ist eine angemessene Einstimmung auf das folgende rund zwei Stunden dauernde Programm.