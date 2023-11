Ulm

vor 33 Min.

Musiker in Ulm spielen für die eigene Zukunft

Plus Konzert zum dritten Anlauf für eine Höherstufung der Ulmer Philharmoniker. Inzwischen gibt es in Baden-Württemberg außer in Pforzheim und in Ulm kein C-Orchester mehr.

Von Dagmar Hub

Wenige Tage erst ist es her, dass die Aufwertung der Augsburger Philharmoniker zum A-Orchester bekannt wurde. Ein A in Augsburg, ein C in Ulm: Am Karajanplatz kämpfen die Musiker ums B. Am 19. Und 20. Dezember wird der Ulmer Gemeinderat über eine Höherstufung beraten und beschließen. Eine Petition, gestartet vom Verein der Förderer und Freunde des Theaters Ulm, hat inzwischen 82 Prozent des nötigen Quorums erfüllt. Um den Einsatz zu unterstützen, gab ein großer Teil der Ulmer Philharmoniker im Stadthaus ein „Konzert für das B“.

Und so viel B war selten: Generalmusikdirektor Felix Bender, dessen Name zufällig auch mit B beginnt, hatte ein Programm mit Werken von Komponisten zwischen dem 17. Jahrhundert – beginnend mit dem Österreicher Heinrich Ignaz Franz Biber und endend in der zweiten Hälfe des 20. Jahrhunderts mit dem Neutöner-Pionier Luciano Berio – zusammengestellt, in dessen Rahmen die Musikerinnen und Musiker dem Publikum im voll besetzten Stadthaus deutlich näher kamen als das sonst im Orchester der Fall ist: Sie traten in der breit gefächerten Vielfalt der Stile solistisch, als Duo oder Trio und vereinzelt auch in Gruppen auf.

