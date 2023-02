Ulm

15:30 Uhr

"Mut zur Lücke" wird zum Motto von Matze Knops Auftritt in Ulm

Plus Beim Auftritt von Matze Knop in Ulm blieben einige Stühle leer. Doch die, die kamen, waren umso begeisterter und freuten sich über viel Zeit für Selfies und Autogramme.

Mut zur Lücke – so heißt das aktuelle Programm von Matze Knop. Am Donnerstagabend war dieser Slogan bei dessen Auftritt in Ulm wörtlich zu nehmen. Nicht nur, weil Knop mit seinem Abstand zwischen den eigenen Schneidezähnen kokettiert, sondern, weil im alten Theater in der Wagnerstraße doch einige Plätze auf den Besucherrängen frei blieben. "Kannst ja trotzdem schreiben, dass 3500 Zuschauer da waren" – diktierte der Comedian dem Autor dieser Zeilen schelmisch in den Block. Knop nahm die vielen leeren Sitze mit Humor und bezog das Auditorium dafür umso mehr in sein Programm mit ein.

