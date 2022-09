Mutig, großartig, brandaktuell: Das sagen Zuschauer über Theaterauftakt in Ulm

Lokal Kleists "Der zerbrochne Krug" ist "nicht unbedingt ein Publikumsrenner". Doch die Inszenierung am Theater Ulm kommt bestens an – mit kleinen Einschränkungen.

Mit Jasper Brandis' Inszenierung von Heinrich von Kleists 1808 uraufgeführter Komödie "Der zerbrochne Krug" startete das Theater Ulm in die neue Spielzeit. Brandis setzt auf den ernsten Kern des Lustspiels, das nur auf den ersten Blick lustig erscheint. Das Publikum, das noch nicht wieder im früher gewohnten Umfang zur Premiere kam, zeigte sich nach der Premiere begeistert.