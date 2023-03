Mutter aus Ulm kämpft um ihr Leben: Stammzellspender gesucht

Gabi muss sich bereits das zweite Mal dem Krebs stellen. Jetzt braucht sie eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden.

Die 60-jährige Gabi aus Ulm ist an Blutkrebs erkrankt. Sie benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Gabis Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Das geht aus einer nun veröffentlichten Pressemitteilung hervor.

Für Gabi steht ihre Familie immer an erster Stelle, heißt es darin. Sie liebt sie bedingungslos und kümmert sich auch in schwierigen Zeiten immer zuerst um alle anderen. Für ihre Tochter Marina ist ihre Mama „mein Zuhause - egal wo auf der Welt ich gerade bin, ich kann immer auf sie zählen“.

Gabi aus Ulm war bereits 2016 an Brustkrebs erkrankt

Bereits 2016 mussten Gabi und ihre Familie eine schwere Zeit durchstehen. Die Ulmerin erkrankte an Brustkrebs und unterzog sich einer monatelangen und kräftezehrenden Behandlung. Mit Erfolg - denn die folgenden Jahre war sie krebsfrei und konnte gemeinsam mit ihrem Mann Werner und den Kindern Marina und Bernd feiern und lachen.

Doch Anfang des Jahres kam der nächste Rückschlag. Aufgrund schmerzender Waden suchte Gabi das Krankenhaus auf. Die Diagnose war ein Schock: Akute Lymphatische Leukämie (ALL). Gabi hat Blutkrebs. „Mit so einer Nachricht hat niemand von uns auch nur annähernd gerechnet. Wir hatten davor noch alle zusammen Weihnachten gefeiert und waren glücklich, gesund an einem Tisch zu sitzen“, erinnert sich Sohn Bernd.

DKMS organisiert Registrierungsaktion für Gabi aus Ulm

Die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben der Familie völlig auf den Kopf. Gabi kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Gabi und andere Patientinnen und Patienten zu unterstützen, rufen Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenziellen Stammzellspender oder -spenderin zu registrieren.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Gabi und anderen Patientinnen und Patienten helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/gabriele die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede und jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spenderinnen und Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patientinnen und Patienten zur Verfügung. „Die stärkste Frau, die wir kennen, unsere Mama, hat ihren Kampfgeist noch nicht verloren und möchte den Krebs erneut besiegen. Bitte registriere dich bei der DKMS und schenke unserer Mama und anderen Betroffenen eine zweite Chance auf Leben“, lauten Marinas und Bernds Worte an ihre Mitmenschen.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spenderinnen und Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Auch Geldspenden helfen Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. (AZ)