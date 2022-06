Der Münsterplatz bekommt nach 30 Jahren ein neues Pflaster

Vor rund 30 Jahren galten die Platten, die auf dem Ulmer Münsterplatz verlegt wurden, als Besonderheit. Jetzt werden sie ausgetauscht. Wie lange das dauert.

Auf dem Münsterplatz beginnen am Montag, 13. Juni, Sanierungsarbeiten am Plattenbelag. Dabei werden mehrere der 1993 verlegten, damals extra für den Münsterplatz von der Firma Schwenk entwickelten Mehrschichtplatten ausgetauscht. Die Arbeiten werden von der zu Schwenk gehörenden Firma Lithonplus ausgeführt und dauern voraussichtlich drei Wochen. Beeinträchtigungen durch die Arbeiten sind nicht zu erwarten, da immer nur in einem kleinen Bereich gearbeitet wird.

Die auf dem Münsterplatz verlegten Platten waren vor rund 30 Jahren eine Besonderheit: Sie bestehen aus einem Betonkern, auf den der Granit „Rosa Dante“ aufgeklebt wurde. Auf diese Weise konnten auch regionale Materialien und Herstellungsverfahren umweltfreundlich eingesetzt werden. Bei der Herstellung kamen neue, ressourcenschonende Technologien zum Einsatz.

Der Granit auf dem Münsterplatz in Ulm ist teilweise gebrochen

Märkte, Veranstaltungen, Geschäfte mit Lieferverkehr und Baumaßnahmen führen dazu, dass die Platten permanent hohen - und, so teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit, damals so nicht prognostizierten - Belastungen ausgesetzt sind und der Granit bricht. Die schadhaften Platten werden regelmäßig im Rahmen einer großzügigen Gewährleistung des Herstellers durch neue Granitplatten ersetzt. (AZ)