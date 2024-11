Im Prozess gegen einen 23-Jährigen wegen versuchten Totschlags an einem 34-jährigen Lehrer an der Sägefeldschule in Wiblingen stand am Mittwoch die Auswertung der Mobiltelefone des Opfers und des Angeklagten im Mittelpunkt. Der Geschädigte war erstmalig im Gerichtssaal und wurde auch befragt.

