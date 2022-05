Ulm

B10-Tunnel wird nach Unfall repariert: Eine Spur gesperrt, Stau droht

Wegen Bauarbeiten ist ab Montag, 9. Mai, eine Spur an der nördlichen Einfahrt des Westringtunnels in Ulm gesperrt.

Auf der B10 in Ulm könnte es in den nächsten Tagen eng werden. Grund sind Reparaturarbeiten am Westringtunnel.

An der nördlichen Einfahrt des Westringtunnels in Ulm müssen von Montag, 9. Mai, bis Freitag, 13. Mai, Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Das teilte die Stadt Ulm mit. Bei einem Auffahrunfall waren laut Verwaltung die dortige Leit- und Sicherheitseinrichtung sowie die Schranke am Tunnelportal völlig zerstört worden. Anfang Juni werden die neuen Teile am Tunnel an der B10 montiert Von Montag bis Freitag wird jeweils von 8.30 bis circa 15.30 Uhr eine Fahrspur an der Tunneleinfahrt aus Richtung Norden und auf der Abfahrt Richtung Söflingen auf einer Länge von rund 75 Metern gesperrt. Zunächst werden neue Fundamente errichtet und die Baustelle für den Einbau der neuen Schranke sowie der Sicherheitstechnik vorbereitet. Anfang Juni - in einer zweiten Bauphase - sollen dann die neuen Teile montiert werden. (AZ)

