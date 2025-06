Nach Auftritt im Ulmer Zelt: Sänger Milow will gern wieder kommen

Vor Kurzem veröffentlichte Milow sein achtes Album. Es trägt den Titel „Boy Made Out of Stars“. Songs davon hatte er natürlich auch zu seinem Konzert ins Ulmer Zelt mitgebracht und bewies dabei, dass er sich treu bleibt. Der typische gitarrenlastig-softe Milow-Sound, den die Fans von Hits wie „You and Me“ oder „Howling at the Moon“ kennen und lieben, ist auch bei den neuen Songs deutlich herauszuhören. Die Stimmung – trotz hoher Temperaturen im Zelt – bleibt äußerst ausgelassen.

