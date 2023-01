Ulm

vor 2 Min.

Nach Hochhaus-Brand in Wiblingen: "Ich will nie wieder dort wohnen"

Die Feuerwehr vor dem Hochhaus in der Straße Erenäcker in Wiblingen. Etliche Bewohnerinnen und Bewohner flohen über das Baugerüst vor dem Brand.

Plus Nach dem Kellerbrand leben die Familien aus dem Wiblinger Hochhaus in Hotelzimmern. Doch wie geht es weiter? Eine Frau spricht über Erlebnisse und Ängste.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Das Haus war frisch renoviert, die Miete zum 1. Januar erhöht worden. Das Baugerüst an der Fassade hätte noch im Dezember abgebaut werden sollen. Dass es stehen blieb, war womöglich die Rettung für einige Menschen, die auf diesem Weg vor dem Rauch flüchteten. Das berichtet eine Frau, die seit dem Brand in einem Wiblinger Hochhaus in einem Hotel schläft. Die Frau lebte mit ihrer Familie in einem oberen Stockwerk des Gebäudes in der Straße Erenäcker. Nun sagt sie: "Ich will nie wieder dort wohnen." Der Schock der Nacht hat Spuren hinterlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen