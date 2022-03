Ulm

Theaterwerkstatt Ulm will nach Corona wieder durchstarten

Plus Die Theaterwerkstatt wendet sich neuen Stücken zu. Den bereits einstudierten "Reigen" wird es auf der Bühne nicht mehr zu sehen geben, doch der Regisseur hat eine andere Idee für das Drama.

Von Dagmar Hub

Ein dicker Stapel Programme liegt noch in den Räumen der Ulmer Theaterwerkstatt in der Oberen Donaubastion. Sie gehören zur Premiere von Arthur Schnitzlers „Reigen“, die am 26. November 2021 hätte stattfinden sollen. Die Programme wurden am selben Tag ausgeliefert, an dem im November 2021 der Lockdown begann: „Wir haben sie nie gebraucht“, sagt Theaterwerkstatt-Vorstand Patrick Steiner-Hirth. Nach gut zwei Jahren Corona und mehreren "Reigen"-Anläufen startet die Theaterwerkstatt nun mit den Proben für zwei andere Stücke. Schnitzlers „Reigen“ aber ist nicht ganz verloren und er wurde nicht umsonst geprobt.

