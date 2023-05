Nach dem Jehle-Brand: So hilft das THW der Feuerwehr bei Großeinsätzen

Plus Beim Feuer im Jehle-Markt in Ulm erschwerte das Bitumen-Dach die Löscharbeiten. Dank eines Radbaggers kam der Brand unter Kontrolle. Wie das funktioniert und wie oft es vorkommt.

Seit rund zwei Jahren ist das Ulmer Technische Hilfswerk bei den Feuerwehren noch gefragter als ohnehin. "Der Radbagger ist schon sehr beliebt", sagt Hermes Klöble. Beim THW am Sandhaken steht das Fahrzeug samt voller Ausstattung, es leistet unter anderem bei großen Bränden wichtige Hilfe. Zuletzt am Freitagabend im Fachmarkt Jehle. Erst, als das THW dazukam, brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle.

Hermes Klöble ist stellvertretender Ortsbeauftragter und Fachberater beim Ulmer THW. Fachberater werden von anderen Organisationen wie der Feuerwehr alarmiert und schlagen am Einsatzort vor, auf welche Weise und mit welchen Geräten das Technische Hilfswerk unterstützen kann. Beim Jehle-Brand erschwerte ein Bitumen-Dach die Arbeit der Feuerwehrleute. "Es hat das Feuer noch mehr in die Dachkonstruktion gedrückt", berichtet Benedikt Schneele, beim THW für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.